Эрдоган вступил в переговоры для примирения США и Ирана

Эрдоган начал телефонную дипломатию для возобновления переговоров США и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал проводить телефонную дипломатию с лидерами других стран для возобновления переговоров США и Ирана. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации лидера республики.

«Президент проводит телефонные контакты с рядом мировых лидеров, обсуждая возобновление переговорного процесса между США и Ираном», — заявили в офисе Эрдогана.

Член правления РАПН Владимир Шаповалов объяснял 360.ru, что потенциальный военный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии станет критическим для Израиля. Именно агрессивное поведение последнего он назвал цементом для отношений трех стран.

Политолог Владимир Киреев отмечал, что Турция поддерживает силы, которые противостоят Израилю и хотят его уничтожения. Сама республика видит в Израиле своего идеологического врага, подчеркивал специалист по Ближнему Востоку.