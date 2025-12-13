Эрдоган призвал не использовать Черное море для сведения счетов

Черное море не должно стать ареной для разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил RT .

«Черное море не должно рассматриваться в качестве арены для сведения счетов, это не принесет никакой пользы ни России, ни Украине», — заявил Эрдоган журналистам телеканала NTV.

Эрдоган также призвал обеспечить безопасность судоходства в Черном море. По его мнению, конфронтация в этом регионе не выгодна никому.

Турция призвала Россию и Украину прекратить атаки на порты и морские объекты.

Эрдоган во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Ашхабаде согласился принять у себя переговоры по Украине в любом формате. Лидер республики подчеркнул, что страна внимательно следит за тем, как продвигается дипломатический процесс по урегулированию конфликта.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у России и Турции нет существенных проблем в отношениях, они носят многоплановый характер.