Эрдоган призвал не использовать Черное море для сведения счетов
Черное море не должно стать ареной для разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил RT.
«Черное море не должно рассматриваться в качестве арены для сведения счетов, это не принесет никакой пользы ни России, ни Украине», — заявил Эрдоган журналистам телеканала NTV.
Эрдоган также призвал обеспечить безопасность судоходства в Черном море. По его мнению, конфронтация в этом регионе не выгодна никому.
Турция призвала Россию и Украину прекратить атаки на порты и морские объекты.
Эрдоган во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Ашхабаде согласился принять у себя переговоры по Украине в любом формате. Лидер республики подчеркнул, что страна внимательно следит за тем, как продвигается дипломатический процесс по урегулированию конфликта.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у России и Турции нет существенных проблем в отношениях, они носят многоплановый характер.