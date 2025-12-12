Эрдоган сообщил Путину о готовности сделать Стамбул переговорной площадкой
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Ашхабаде согласился принять у себя переговоры по Украине в любом формате. Об этом со ссылкой на канцелярию турецкого главы сообщило РИА «Новости».
Лидер республики подчеркнул, что страна внимательно следит за тем, как продвигается дипломатический процесс по урегулированию конфликта. Он уточнил, что Турция готова стать площадкой для переговоров делегаций.
Путин и Эрдоган побеседовали в Ашхабаде в закрытом от прессы режиме. Встреча продлилась порядка 40 минут.
Российский лидер прилетел в Ашхабад 12 декабря для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия. Также темами мероприятия стали Международный день нейтралитета и 30-летие официального нейтралитета Туркменистана.
Во время форума Эрдоган заявил, что Турция поддерживает дипломатическое урегулирование конфликта и искренне желает, чтобы боевые действия завершились.