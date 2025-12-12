Эрдоган сообщил Путину о готовности сделать Стамбул переговорной площадкой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Ашхабаде согласился принять у себя переговоры по Украине в любом формате. Об этом со ссылкой на канцелярию турецкого главы сообщило РИА «Новости» .

Лидер республики подчеркнул, что страна внимательно следит за тем, как продвигается дипломатический процесс по урегулированию конфликта. Он уточнил, что Турция готова стать площадкой для переговоров делегаций.

Путин и Эрдоган побеседовали в Ашхабаде в закрытом от прессы режиме. Встреча продлилась порядка 40 минут.

Российский лидер прилетел в Ашхабад 12 декабря для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия. Также темами мероприятия стали Международный день нейтралитета и 30-летие официального нейтралитета Туркменистана.

Во время форума Эрдоган заявил, что Турция поддерживает дипломатическое урегулирование конфликта и искренне желает, чтобы боевые действия завершились.