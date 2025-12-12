В Кремле рассказали об отношениях России и Турции

У России и Турции нет существенных проблем в отношениях, они носят многоплановый характер. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого привело РИА «Новости» .

«[Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган] отметили, что в целом отношения развиваются очень хорошо во всех областях», — добавил он.

Песков отметил, что у российского лидера по-прежнему действует приглашение посетить Турцию, и при возможности такой визит состоится. Кроме того, турецкая сторона ожидает, когда начнет работу АЭС «Аккую», возводимая по российскому проекту.

Ранее Эрдоган, выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, вновь заявил о готовности поддержать любые инициативы, которые приведут к урегулированию конфликта на Украине.