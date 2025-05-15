Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда они будут готовы
Президент Турции Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда они будут готовы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что он готов принять его и российского лидера Владимира Путина, когда они будут готовы. Об этом сообщила канцелярия турецкого президента, его слова привело агентство Anadolu.
«Эрдоган сообщил Зеленскому, что будет рад принять глав двух стран, когда они будут к этому готовы», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что делегация России уже прибыла в генеральное консульство в Стамбуле, где ее глава Владимир Мединский намерен дать заявление для прессы. При этом переговоры с украинской стороной пока что не начались, однако речи о переносе или их отмене на данный момент не идет.
Мединский отмечал, что на переговорах российская делегация готова к компромиссам. Настрой команды переговорщиков от России он охарактеризовал как рабочий.
Кроме него самого, в переговорах примут участие начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.