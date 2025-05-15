Президент Турции Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда они будут готовы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что он готов принять его и российского лидера Владимира Путина, когда они будут готовы. Об этом сообщила канцелярия турецкого президента, его слова привело агентство Anadolu .

«Эрдоган сообщил Зеленскому, что будет рад принять глав двух стран, когда они будут к этому готовы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что делегация России уже прибыла в генеральное консульство в Стамбуле, где ее глава Владимир Мединский намерен дать заявление для прессы. При этом переговоры с украинской стороной пока что не начались, однако речи о переносе или их отмене на данный момент не идет.

Мединский отмечал, что на переговорах российская делегация готова к компромиссам. Настрой команды переговорщиков от России он охарактеризовал как рабочий.

Кроме него самого, в переговорах примут участие начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.