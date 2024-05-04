Эрдоган откроет бывший монастырь Хора для мусульманских богослужений | 360°

Мир 04 мая 2024, 20:21 Эрдоган откроет бывший монастырь Хора для мусульманских богослужений Sabah: Эрдоган откроет мечеть Карие для богослужений после реставрации Turkish Presidency/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Турецкие власти откроют в Стамбуле после реставрации мечеть Карие, которая ранее была христианским монастырем Хора. В открытии примет участие по видеосвязи президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило издание Sabah.

«После четырех лет реставрации состоится открытие мечети Карие. Церемония пройдёт в понедельник при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана с помощью видеосвязи», — сообщила газета.

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Главное управление фондов объявило дату открытия богослужения, оно состоится в понедельник, 6 мая.

Ранее Эрдоган сообщил о разрыве торговых отношений с Израилем. Размер товарооборота составлял 9,5 миллиарда долларов. Министерство торговли заявило, что эти ограничения отменят, когда восстановят обеспечение бесперебойных поставок гуманитарной помощи в Газу.