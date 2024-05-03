Турция прекратила торговый оборот с Израилем в размере 9,5 миллиарда долларов | 360°

Важное 03 мая 2024, 15:00 Турция прекратила торговый оборот с Израилем в размере 9,5 миллиарда долларов Президент Эрдоган: торговый оборот Турции и Израиля прекращен Unsplash

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Торговый оборот между Турцией и Израилем в размере 9,5 миллиарда долларов прекращен. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова привело издание Report.

«Турция закрыла данную дверь», — подчеркнул глава государства.

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Ранее турецкое министерство торговли подтвердило приостановление товарооборота с Израилем. Решение отменят после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Гитлером нашего времени». Турецкий лидер выразил мнение, что однажды «справедливость восторжествует — если не в суде, то перед лицом истории», сообщало Ura.ru.