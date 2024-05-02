В Турции подтвердили прекращение всего товарооборота с Израилем | 360°

Мир 02 мая 2024, 23:57 В Турции подтвердили прекращение всего товарооборота с Израилем Freepik

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Турецкое министерство торговли подтвердило, что полностью приостановило таварооборот с Израилем. Решение отменят, когда будет обеспечение бесперебойных поставок гуманитарной помощи в Газу, передало РИА «Новости».

Ведомство напомнило, что ранее Турция заблокировала экспорт 54 подгрупп товаров в Израиль, но власти еврейского государства все равно продолжили агрессию в анклаве.

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«С учетом этого принят второй этап мер на государственном уровне: прекращены операции по экспорту и импорту, связанные с Израилем, меры касаются всех наименований товаров», — заявил минторг.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с «Гитлером нашего времени». По его мнению, когда-нибудь «справедливость восторжествует если не в суде, то перед лицом истории». Такое сравнение пришло на ум президенту Турции потому, что власти еврейского государства устроили геноцид палестинского населения сектора Газа.