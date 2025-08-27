Эрдоган объявил о переходе Турции на новую систему ПВО «Стальной купол»

Поставка в войска первых машин многоуровневой системы противовоздушной обороны «Стальной купол» стала важным шагом в истории Турции. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на торжественной церемонии закладки фундамента нового технопарка главного оборонного предприятия страны Aselsan.

Глава государства подчеркнул, что сегодня армия получила 47 машин Gök Kubbe (системы ПВО и радаров), батарею Siper (10 машин дальнобойной ПВО) и три батареи Hisar (21 машина ПВО средней дальности).

Эрдоган добавил, что компания Aselsan обеспечила «Стальному куполу» специальное программное обеспечение с искусственным интеллектом, который свяжет все системы в одно целое и позволит военным обмениваться мгновенными сообщениями.

«„Стальной купол“ вывел Турцию в высшую лигу противовоздушной обороны», — привело заявление Эрдогана агентство Anadolu.

В конце июля Турция представила образец своей первой гиперзвуковой ракеты Tayfun Block-4. По данным производителя, оружие способно точно поражать системы противовоздушной обороны, а также другие критически важные объекты на больших расстояниях.