Эрдоган назвал условие, при котором Трамп прилетит на переговоры в Турцию
Эрдоган: Трамп прилетит на переговоры в Турцию, если там будет Путин
Президент США Дональд Трамп готов прилететь на переговоры по Украине в Стамбул или Анкару, если на них будет его российский коллега Владимир Путин. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, которого процитировало РИА «Новости».
«Мы проведем необходимые переговоры и, надеюсь, обеспечим встречу как можно скорее», — добавил он.
Накануне информагентство со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что турецкие власти очень надеются на скорое возобновление переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. По их мнению, это откроет дорогу к долгожданной встрече на уровне глав государств.
На встрече Эрдогана с Трампом на полях саммита НАТО в Гааге внимание репортеров привлек конверт, который турецкий лидер держал во время протокольной съемки. Журналистам удалось выяснить, что в нем находились информационные заметки, которыми президент Турции пользуется при необходимости.