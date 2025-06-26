Эрдоган назвал условие, при котором Трамп прилетит на переговоры в Турцию

Эрдоган: Трамп прилетит на переговоры в Турцию, если там будет Путин

Президент США Дональд Трамп готов прилететь на переговоры по Украине в Стамбул или Анкару, если на них будет его российский коллега Владимир Путин. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, которого процитировало РИА «Новости» .

«Мы проведем необходимые переговоры и, надеюсь, обеспечим встречу как можно скорее», — добавил он.

Накануне информагентство со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что турецкие власти очень надеются на скорое возобновление переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. По их мнению, это откроет дорогу к долгожданной встрече на уровне глав государств.

На встрече Эрдогана с Трампом на полях саммита НАТО в Гааге внимание репортеров привлек конверт, который турецкий лидер держал во время протокольной съемки. Журналистам удалось выяснить, что в нем находились информационные заметки, которыми президент Турции пользуется при необходимости.