Турция выразила надежду на возобновление диалога по Украине в Стамбуле
Турецкие власти рассчитывают, что делегации России и Украины вскоре возобновят переговоры в Стамбуле. Об этом РИА «Новости» сообщил турецкий дипломатический источник.
«Мы рассчитываем, что скоро переговоры возобновятся. Переговоры делегаций в конечном счете могут открыть путь для встречи на уровне лидеров», — подчеркнул собеседник агентства.
Он назвал очень важными наработки, сделанные техническими делегациями.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о подготовке новых шагов по урегулированию конфликта на Украине, сообщили «Известия».
Генсек НАТО Марк Рютте ранее назвал несерьезными переговоры по Украине в Стамбуле. Он пообещал обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнется серьезный диалог.
Рютте призвал страны Североатлантического альянса расширить инвестиции в производство оружия на Украине. Это необходимо для подготовки государства к будущим переговорам.