Конверт Эрдогана с заметками привлек внимание на встрече с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Гааге имел при себе конверт, в котором находились рабочие заметки. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN Türk .

Лидеры Турции и США встретились на полях саммита НАТО. Темой их разговора стала ситуация на Ближнем Востоке и украинский конфликт.

Во время протокольной фотосъемки Эрдоган крепко держал конверт. Телеканал отметил, что это были информационные заметки турецкого лидера. Специальные карточки вкладываются для каждой встречи, и глава государства сам решает, будет ли он ими пользоваться.

«Если президент желает, он берет этот конверт с собой», — добавил CNN Türk.

Ранее дипломатический источник РИА «Новости» заявил, что Турция надеется на поддержку ее инициатив по Украине со стороны НАТО. Страна передаст альянсу свои идеи в рамках саммита НАТО в Гааге.