Президентам России и Турции следует продолжать диалог, ведь они остались самыми опытными в мировой политике. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал об этом на встрече с молодежью в провинции Газиантеп, сообщило агентство Anadolu .

«В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера. Есть я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я — это я. Но срок моих полномочий составляет 22 года. Почти столько же — господина Путина», — сказал он.

Все остальные опытные политики, по словам Эрдогана, ушли. Он призвал продолжать политический диалог.

За последний месяц Путин и Эрдоган общались по телефону, по меньшей мере, два раза. Они обсудили продвижение вооруженных оппозиционных группировок в Сирии, совместную работу в рамках Астанинского процесса, другие вопросы международной повестки и торгово-экономическое сотрудничество России с Турцией.

В октябре на саммите БРИКС в Казани политики встретились лично. Незадолго до этого Эрдоган поздравил Путина с днем рождения и подарил ему вазу.