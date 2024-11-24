Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

Путин и Эрдоган обсудили по телефону сотрудничество России и Турции

Вопросы сотрудничества России и Турции, поднятые на саммите БРИКС в Казани, обсудили в ходе телефонных переговоров президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы главы государств договорились повысить эффективность торгово-экономического сотрудничества. Совместную программу по этой теме выработают профильные ведомства двух стран.

Также Путин и Эрдоган затронули несколько тем из международной повестки.

В пресс-службе Кремля напомнили, что на встрече с турецким лидером на полях саммита БРИКС в Казани президент России напомнил о подготовке к строительству международного газового хаба на территории Турции, а также добавил, что первая турецкая атомная электростанция «Аккую» начнет подачу электричества в энергосистему страны в 2025 году.

Путин добавил, что между Россией и Турцией идет взаимный обмен инвестициями. Отечественные предприниматели вложились в металлургию и автомобилестроение дружественной страны, а турецкий бизнес открыл производства по деревообработке, машиностроению и металлургии в России. Основная доля иностранных инвестиционных производств находится в Татарстане.

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казань стал неслучайным. Еще в сентябре страна подала заявку на вступление в БРИКС. Когда ее удовлетворят, Турция станет первым членом экономического блока, который состоит в НАТО.