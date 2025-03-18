Эрдоган начал организовывать встречу с Трампом, которая может состояться в апреле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается организовать встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил Bloomberg .

«Эрдоган работает над организацией встречи с Дональдом Трампом в Белом доме, возможно, в конце апреля», — сообщило издание.

По данным источников американского агентства среди знакомых с ситуацией турецких чиновников, Эрдоган желает усилить стратегическое партнерство США и Турции, которое, по его мнению, является «критически важным для региональной стабильности».

Ранее стало известно, что действующий турецкий лидер планирует вновь стать кандидатом от правящего альянса на предстоящих досрочных президентских выборах. Они пройдут в Турции в ноябре 2027 года. Эрдоган добавил, что другие кандидатуры от партии не рассматривались.

До этого президент Турции допустил в адрес Трампа резкие высказывания. Он назвал его идею о переселении палестинцев «полным абсурдом».