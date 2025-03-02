Эрдоган снова выдвинется на президентские выборы в Турции

Эрдоган решил баллотироваться на четвертый президентский срок

Действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вновь станет кандидатом от правящего альянса на предстоящих досрочных президентских выборах. Об этом заявил помощник председателя Партии справедливости и развития, глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман, его процитировал телеканал TGRT Haber .

Выборы пройдут в Турции в ноябре 2027 года.

«Даст Бог, мы вновь выдвинем нашего президента в качестве кандидата на следующих президентских выборах в ноябре 2027 года и флаг „Республиканского альянса“ вновь будет развеваться в небе Турции», — подчеркнул Яйман.

Он добавил, что другие кандидатуры от партии не рассматривались.

Ранее Эрдоган допустил возможность выдвижения на четвертый президентский срок. Глава государства принял участие в съезде нескольких отделений Партии справедливости и развития.

На мероприятии выступал известный артист Ибрагим Татлысес, который в перерыве между песнями задал Эрдогану вопрос об участии в выборах.