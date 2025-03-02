Эрдоган снова выдвинется на президентские выборы в Турции

Эрдоган решил баллотироваться на четвертый президентский срок

Фото: РИА «Новости»

Действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вновь станет кандидатом от правящего альянса на предстоящих досрочных президентских выборах. Об этом заявил помощник председателя Партии справедливости и развития, глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман, его процитировал телеканал TGRT Haber.

Выборы пройдут в Турции в ноябре 2027 года.

«Даст Бог, мы вновь выдвинем нашего президента в качестве кандидата на следующих президентских выборах в ноябре 2027 года и флаг „Республиканского альянса“ вновь будет развеваться в небе Турции», — подчеркнул Яйман.

Он добавил, что другие кандидатуры от партии не рассматривались.

Ранее Эрдоган допустил возможность выдвижения на четвертый президентский срок. Глава государства принял участие в съезде нескольких отделений Партии справедливости и развития.

На мероприятии выступал известный артист Ибрагим Татлысес, который в перерыве между песнями задал Эрдогану вопрос об участии в выборах.

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