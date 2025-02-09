Полный абсурд. Эрдоган резко отреагировал на предложение Трампа
Эрдоган счел абсурдным план Трампа по сектору Газа
Обсуждать план американского лидера Дональда Трампа по переселению жителей сектора Газа нет смысла. Такое мнение на пресс-брифинге высказал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его процитировало РИА «Новости».
Идею Дональда Трампа о переселении палестинцев турецкий лидер назвал «полным абсурдом».
«С нашей точки зрения, нет ничего стоящего обсуждения предложений, выдвинутых новой администрацией США в отношении Газы под давлением сионистского лобби», — добавил Эрдоган.
По мнению президента Турции, за предложением Трампа может стоять Израиль.
«Этот план совершенно бесполезен… Никто не имеет власти выселить народ Газы с его родины. Народ Газы продолжит оставаться в Газе, жить в Газе и защищать Газу», — указал турецкий лидер.
В начале февраля Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил о плане расселить всех или большинство жителей сектора Газа по другим странам.
Он добавил, что США готовы взять под контроль этот палестинский анклав и провести его зачистку. Американский президент не исключил использования американских войск для реализации этой задачи.