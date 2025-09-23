Эрдоган дал совет НАТО по выстраиванию отношений с Россией и Украиной

Эрдоган призвал НАТО использовать турецкую модель при контактах с РФ и Украиной

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны НАТО равняться на Турцию в выстраивании отношений с Россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News .

«НАТО следует использовать модель, которую мы применяем как к России, так и к Украине», — сказал турецкий лидер.

До этого Эрдоган оценил вероятность завершения украинского конфликта. Он усомнился, что это произойдет в ближайшее время.

Агентство ранее сообщало со ссылкой на турецкий дипломатический источник, что Эрдоган и президент США Дональд Трамп встретятся 25 сентября. Они могут обсудить, в частности, ситуацию с урегулированием конфликта на Украине. При этом пока неизвестно, какие инициативы запланированы.

Сам Трамп отмечал, что планирует обсудить с турецким коллегой множество сделок, включая крупную закупку самолетов Boeing и сделки по американским истребителям F-16 и F-35.