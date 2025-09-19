«Работаем над множеством сделок». Трамп объявил о встрече с Эрдоганом в конце сентября

Трамп заявил, что 25 сентября в Белом доме примет президента Турции Эрдогана

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне. Об этом американский президент сообщил в своей публикации в социальной сети Truth Social.

«Я буду рад принять в Белом доме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 25 сентября», — написал он.

Трамп отметил, что всегда поддерживал с Эрдоганом очень хорошие отношения.

Кроме того, американский лидер также раскрыл содержание этих переговоров. По его словам, стороны работают над несколькими крупными торговыми и военными соглашениями.

«Мы сейчас работаем над множеством сделок, включая крупную закупку самолетов Boeing», — написал Трамп.

Также он упомянул сделки и переговоры по американским истребителям F-16 и F-35.

Трамп выразил уверенность в успешном завершении всех обсуждаемых проектов и подчеркнул конструктивный характер двустороннего сотрудничества.

Ранее Эрдоган во время встречи с российского лидера Владимиром Путиным в Китае заявил, что ждет его в Турции с визитом «как можно скорее».