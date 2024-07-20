Энергоблок на АЭС «Чернаводэ» в Румынии отключился из-за аварии

Nuclearelectrica: энергоблок на «Чернаводэ» в Румынии отключился из-за аварии

Автоматическое отключение первого энергоблока произошло на атомной электростанции «Чернаводэ» в Румынии. Как сообщила пресс-служба компании Nuclearelectrica, причиной стала авария.

В компании подчеркнули, что неисправность не повлияла на ядерную безопасность для окружающей среды и сотрудников станции.

«Специалисты расследуют дело для исправления ситуации в соответствии с действующими процедурами», — указали в заявлении.

Потерянную из-за приостановки работы станции электроэнергию компенсировали за счет импортных поставок из соседних стран.

Атомная электростанция «Чернаводэ» — крупнейший производитель энергии в Румынии. Всего у станции два энергоблока. Но власти страны планируют увеличить их число до четырех.

На этой неделе сбой на Ростовской АЭС привел к отключению одного из энергоблоков. Нехватка энергии привела к введению временных ограничений в южных регионах России.

Власти ввели веерные отключения, чтобы не допустить перегрузки энергосистем. В пресс-службе «Росатома» заявили, что отключение блока произошло из-за ложного срабатывания системы защиты. В короткий срок поставки энергии возобновили.

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