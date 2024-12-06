Решившая покритиковать Лаврова Бербок села в лужу

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок начала критиковать позицию своего российского коллеги Сергея Лаврова по Украине, но во время речи два раза ошиблась в численности населения Европы. Это произошло на Совете глав МИД стран ОБСЕ, сообщило РИА «Новости» .

«Вы можете обманывать себя, но вы не можете обмануть весь мир. Не 1,3 миллиарда людей на европейском континенте. <…> Вы можете обмануть себя, но вы не можете обмануть нас, 1,3 миллиарда людей в Европе», — сказала она.

По данным Организации Объединенных Наций, в Европе проживают около 750 миллионов человек. Близкая к показателю 1,3 миллиарда численность населения находится в категории «наиболее развитые страны», куда помимо Европы входят государства Северной Америки, Новая Зеландия, Япония и Австралия.

Сергей Лавров — далеко не единственный, кого раскритиковала Бербок. Ранее во время визита в Пекин она осудила власти Китая за поддержку России. В итоге организаторы переговоров отменили пресс-конференцию и вывели из зала немецких представителей прессы.