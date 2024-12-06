Решившая покритиковать Лаврова Бербок села в лужу
Бербок хотела покритиковать Лаврова, но ошиблась в численности населения Европы
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок начала критиковать позицию своего российского коллеги Сергея Лаврова по Украине, но во время речи два раза ошиблась в численности населения Европы. Это произошло на Совете глав МИД стран ОБСЕ, сообщило РИА «Новости».
«Вы можете обманывать себя, но вы не можете обмануть весь мир. Не 1,3 миллиарда людей на европейском континенте. <…> Вы можете обмануть себя, но вы не можете обмануть нас, 1,3 миллиарда людей в Европе», — сказала она.
По данным Организации Объединенных Наций, в Европе проживают около 750 миллионов человек. Близкая к показателю 1,3 миллиарда численность населения находится в категории «наиболее развитые страны», куда помимо Европы входят государства Северной Америки, Новая Зеландия, Япония и Австралия.
Сергей Лавров — далеко не единственный, кого раскритиковала Бербок. Ранее во время визита в Пекин она осудила власти Китая за поддержку России. В итоге организаторы переговоров отменили пресс-конференцию и вывели из зала немецких представителей прессы.