Эмир Катара прибыл в Москву

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прилетел в Россию с официальным визитом. Об этом сообщило РИА «Новости».
В рамках поездки он планирует встретиться в Москве с Владимиром Путиным.
В марте главы государств созванивались, чтобы обсудить ряд вопросов — в частности, расширение инвестиционных связей и взаимовыгодную кооперацию в различных сферах, а также ситуацию в Сирии.
Перед этим эмир Катара принял в Дохе российского первого вице-премьера Дениса Мантурова. Зампредседателя правительства передал арабской стороне приглашения на ПМЭФ, форум «Россия — Исламский мир» в Казани, Российскую энергетическую неделю в Москве и другие международные мероприятия, а также передал привет от Путина и предложил организовать совместный бизнес-форум.
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