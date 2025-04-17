РИА «Новости»: эмир Катара прибыл в Москву и планирует встретиться с Путиным

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прилетел в Россию с официальным визитом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В рамках поездки он планирует встретиться в Москве с Владимиром Путиным.

В марте главы государств созванивались, чтобы обсудить ряд вопросов — в частности, расширение инвестиционных связей и взаимовыгодную кооперацию в различных сферах, а также ситуацию в Сирии.

Перед этим эмир Катара принял в Дохе российского первого вице-премьера Дениса Мантурова. Зампредседателя правительства передал арабской стороне приглашения на ПМЭФ, форум «Россия — Исламский мир» в Казани, Российскую энергетическую неделю в Москве и другие международные мероприятия, а также передал привет от Путина и предложил организовать совместный бизнес-форум.