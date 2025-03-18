Мантуров встретился с эмиром Катара в Дохе

Первый вице-премьер Денис Мантуров встретился в Дохе с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на канцелярию эмира.

Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений и расширение делового сотрудничества. Представителям Катара передали приглашения на международные мероприятия: Петербургский международный экономический форум, форум «Россия — Исламский мир» в Казани, Российскую энергетическую неделю в Москве и другие.

Делегация из России также предложила организовать в апреле совместный бизнес-форум, который мог бы стать важной площадкой для укрепления деловых связей.

Кроме того, Мантуров передал эмиру теплый привет от президента Владимира Путина.

Ранее Катар посредничал между Россией и Украиной в возвращении детей. Одна из таких церемоний состоялась 26 сентября в посольстве эмирата в Москве, когда украинской стороне передали девятерых детей для воссоединения с семьями.