Путин созвонился с эмиром Катара

Президент Владимир Путин обсудил с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль Тани по телефону ряд вопросов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры согласились принять меры для наращивания инвестиционных связей.

«Условлено предпринимать скоординированные усилия, направленные на наращивание инвестиционных связей и расширение взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, в сферах транспорта и логистики, культуры и спорта», — отметили в пресс-службе.

Стороны обратили внимание на обеспечение единства и территориальной целостности Сирии и выразили озабоченность в связи с эскалацией боевых действий в Газе. Путин во время разговора также поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Ранее глава государства созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры обсудили конфликт на Украине и диалог России и США. Также они подняли тему празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.