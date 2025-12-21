Администрация президента Франции приветствовала готовность российского лидера Владимира Путина к переговорам с Эммануэлем Макроном. Ее заявление привело издание Le Monde .

«Администрация президента сочла приветствуемым предложение президента России Владимира Путина готовиться к переговорам с коллегой Эммануэлем Макроном», — заявили в Елисейском дворце.

В пресс-службе добавили, что любые переговоры с Россией должны пройти в атмосфере прозрачности перед главой киевского режима Владимиром Зеленским и Европой. Там подчеркнули, что главная цель — достижение прочного мира для Украины.

Ранее Макрон заявил, что возобновление диалога с российским президентом станет полезным для Европы и Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Путин готов к переговорам, если есть обоюдная политическая воля. Он подчеркивал, что стремление Макрона можно оценить положительно.