Экспорт алюминия из Финляндии в Россию удвоился за год

Yle: экспорт алюминия из Финляндии в РФ за год удвоился, превысив 22 млн евро

В течение 2024 года экспорт алюминия из Финляндии в Россию удвоился и превысил 22 миллиона евро. Об этом сообщил телеканал Yle со ссылкой на аналитические данные Таможенной службы Финляндии.

«Согласно данным ведомства, за короткий срок экспорт алюминия из Финляндии в Россию удвоился, достигнув отметки в 22,3 миллиона евро к концу сентября. В период с января по сентябрь 2023 года поставки из Финляндии в Россию составили 11,3 миллиона евро», — отметили журналисты.

Глава отдела статистики таможенной службы республики Олли-Пекка Пенттиля уточнил, что алюминий поставляется из Финляндии в Россию через Прибалтийские страны или напрямую морским путем.

Основатель компании Turvanasta Микко Салакари отмечал, что его бизнес не сможет существовать, если откажется от торговли с восточным соседом.

Ранее Финляндия предложила создать особую экономическую зону у границы с Россией.