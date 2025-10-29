Экс-сотрудника Госдепа осудили за передачу секретных данных в пользу Китая

Бывшего сотрудника Госдепа США Майкла Шена приговорили к четырем годам тюремного заключения за передачу секретных данных, предположительно, в интересах Китая. Об этом заявил американский Минюст.

«Сотрудник государственного департамента США сегодня был приговорен к 48 месяцам тюремного заключения за сговор с целью сбора и передачи информации по вопросам национальной обороны лицам, которые, по его мнению, работали на правительство Китайской Народной Республики», — говорится в заявлении.

Шен трудился в штаб-квартире Госдепартамента США и имел доступ к документам с грифом «совершенно секретно».

С апреля 2022 года Шен, как сообщает американский Минюст, начал активно пользоваться интернетом, чтобы общаться с людьми, которые хотели получить секретные данные. За деньги он предоставлял им информацию, доступ к которой был ограничен.

