России посоветовали не доверять Трампу

Риттер: России не следует доверять США после ударов Израиля по Ирану

России не стоит доверять США на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану Об этом бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер призвал Россию в эфире YouTube-канала .

Риттер указал, что Россия должна сделать очевидный вывод о ненадежности США. Он напомнил, что Иран пытался наладить диалог с Вашингтоном, но это привело лишь к эскалации конфликта.

«Почему Россия должна доверять США? Когда они говорят, что хотят договориться, это по сути означает, что они лишь поджидают подходящего момента, чтобы нанести удар», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что текущие события в Иране станут серьезным испытанием для всего мирового сообщества.

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп знал о готовящемся ударе Израиля по Ирану, и это делает его соучастником.

При этом госсекретарь США Марко Рубио официально заявил, что США не принимали участия в ударах Израиля по Ирану. И предостерег иранских военных от попыток удара по американским базам в Ираке.