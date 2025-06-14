России посоветовали не доверять Трампу

Риттер: России не следует доверять США после ударов Израиля по Ирану

Hu Yousong/XinHua
Фото: Hu Yousong/XinHua/www.globallookpress.com

России не стоит доверять США на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану Об этом бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер призвал Россию в эфире YouTube-канала.

Риттер указал, что Россия должна сделать очевидный вывод о ненадежности США. Он напомнил, что Иран пытался наладить диалог с Вашингтоном, но это привело лишь к эскалации конфликта.

«Почему Россия должна доверять США? Когда они говорят, что хотят договориться, это по сути означает, что они лишь поджидают подходящего момента, чтобы нанести удар», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что текущие события в Иране станут серьезным испытанием для всего мирового сообщества.

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп знал о готовящемся ударе Израиля по Ирану, и это делает его соучастником.

При этом госсекретарь США Марко Рубио официально заявил, что США не принимали участия в ударах Израиля по Ирану. И предостерег иранских военных от попыток удара по американским базам в Ираке.

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