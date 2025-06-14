Такер Карлсон обвинил Трампа в соучастии в израильском ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп знал о готовящемся ударе Израиля по Ирану, и это делает его соучастником. Такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон .

«США не просто знали, что атака произойдет, — они помогали Израилю ее осуществить. Годы военной помощи, поставок оружия, координация действий — все это делает нашу страну частью происходящего», — прокомментировал он события на Ближнем Востоке журналист.

Он подчеркнул, что США «увязли в этом по уши». Он напомнил, что Трамп сам признался, что знал о планах Израиля и не удивлен атакой. Карлсон задал вопрос — как это помогает Соединенным Штатом, и не смог найти ответ.

Почти 80 жителей Ирана погибли в результате ракетного удара Израиля. Более 320 получили ранения, подавляющее большинство пострадавших — гражданские лица, в том числе женщины и дети.