Глава разведки КСИР погиб при ракетных ударах Израиля

Израильские военные уничтожили четырех высокопоставленных иранских военных разведчиков, в том числе руководителя разведки Корпуса стражей Исламской революции Мохаммада Каземи и его заместителя Хасана Мохакика. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Также израильские военные сообщили об уничтожении 120 иранских ракетных установок, что, по их оценкам, составляет до трети общего объема.

В пресс-службе КСИР подтвердили гибель разведчиков, но заявили, что Иран в отместку провел новую волну ракетных операций, и пообещали, что удары будут продолжаться до полного уничтожения израильского политического режима.

Ранее иранское информагентство Tasnim сообщило, что военнослужащие КСИР смогли взломать израильскую систему ПВО и нацелить ракеты противника друг на друга.