Экс-президента Франции отправят отбывать срок в одиночную камеру
BFMTV: Саркози проведет тюремный срок в одиночной камере тюрьмы Санте
Бывший лидер Франции Николя Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере парижской тюрьмы Санте. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал BFMTV.
Суд признал 70-летнего экс-президента виновным в финансировании его предвыборной кампании 2007 года властями Ливии. Его приговорили к пяти годам тюрьмы, свой срок он начнет отбывать 21 октября.
«Саркози будет содержаться в одиночной камере тюрьмы Санте», — отметил телеканал.
Он добавил, что в тюрьме есть специальные изоляторы для уязвимых лиц, но экс-лидера страны туда не поместят, несмотря на его возраст и известность.
Политолог Вадим Трухачев предположил, что приговор Саркози связан не только с Ливией, но и с внутренней политикой президента Эммануэля Макрона и с внешней политикой ЕС относительно России. По его мнению, экс-лидеру отмстили за критику политического курса.
Также французское руководство разозлила позиция Саркози по вопросам миграции и интеграции, уточнил эксперт.