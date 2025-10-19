Экс-президента Франции отправят отбывать срок в одиночную камеру

Бывший лидер Франции Николя Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере парижской тюрьмы Санте. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал BFMTV .

Суд признал 70-летнего экс-президента виновным в финансировании его предвыборной кампании 2007 года властями Ливии. Его приговорили к пяти годам тюрьмы, свой срок он начнет отбывать 21 октября.

«Саркози будет содержаться в одиночной камере тюрьмы Санте», — отметил телеканал.

Он добавил, что в тюрьме есть специальные изоляторы для уязвимых лиц, но экс-лидера страны туда не поместят, несмотря на его возраст и известность.

Политолог Вадим Трухачев предположил, что приговор Саркози связан не только с Ливией, но и с внутренней политикой президента Эммануэля Макрона и с внешней политикой ЕС относительно России. По его мнению, экс-лидеру отмстили за критику политического курса.

Также французское руководство разозлила позиция Саркози по вопросам миграции и интеграции, уточнил эксперт.