Политолог Трухачев заявил, что приговор Саркози связан с критикой Макрона и политики ЕС

Пятилетнее тюремное заключение бывшего президента Франции Николя Саркози связано не столько с Ливией, сколько с внутренней критикой нынешнего лидера Эммануэля Макрона и внешней политикой Евросоюза относительно России. Такое мнение озвучил политолог Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik.
«Он критикует Макрона. Он критикует внешнюю политику Франции и Евросоюза, и считает, что с Россией необходимо договариваться. Вот две вещи, за которые Саркози мстят больше всего», — считает специалист.
Трухачев добавил, что именно позиция Саркози по вопросам миграции, интеграции и отношения с Москвой вызывает недовольство французских властей.
