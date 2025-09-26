Политолог Трухачев заявил, что приговор Саркози связан с критикой Макрона и политики ЕС

Пятилетнее тюремное заключение бывшего президента Франции Николя Саркози связано не столько с Ливией, сколько с внутренней критикой нынешнего лидера Эммануэля Макрона и внешней политикой Евросоюза относительно России. Такое мнение озвучил политолог Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik .

«Он критикует Макрона. Он критикует внешнюю политику Франции и Евросоюза, и считает, что с Россией необходимо договариваться. Вот две вещи, за которые Саркози мстят больше всего», — считает специалист.

Трухачев добавил, что именно позиция Саркози по вопросам миграции, интеграции и отношения с Москвой вызывает недовольство французских властей.