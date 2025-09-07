Молдавия не готова к предстоящему отопительному сезону из-за высокой стоимости газа, это стало ценой дружбы с Европой. Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

Он отметил, что за последние годы цена на газ в республике выросла в пять-семь раз, и расходы легли на плечи граждан. По его словам, люди фактически оплачивают прихоть действующего режима, и суммы оказываются для населения огромными и непосильными.

Шор также считает, что исход парламентских выборов 28 сентября может повлиять на ситуацию в энергетике. По его мнению, при сохранении власти президента Майи Санду народ снова останется нищим и не сможет оплачивать энергоресурсы.

Ранее политик призвал жителей страны выйти на бессрочную акцию протеста, подчеркнув, что «выход только один — снести этот режим».