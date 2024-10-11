Экс-посол США на Украине сделал неожиданное признание о Путине

NYT: Путин в 2008 году якобы говорил Бушу, что не считает Украину страной

В 2008 году Владимир Путин во время встречи с президентом США Джорджем Бушем — младшим якобы заявил, что не считает Украину страной. Об этом сообщил The New York Times бывший американский посол Уильям Тейлор.

По его словам, это произошло на международной встрече в Бухаресте, где обсуждали возможность принятия Украины в НАТО. Буш и тогдашняя госсекретарь США Кондолиза Райс добились того, что в коммюнике по итогам встречи внесли пункт, по которому Украина рано или поздно станет членом альянса. Путин присутствовал на встрече.

«[Он] наклонился к президенту Бушу и сказал, что Украина — „ненастоящая страна“», — заявил дипломат.

Экс-посол также выразил сожаление, что ни ее, ни Грузию не приняли в НАТО еще в то время.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что США навязали партнерам идею членства Украины в НАТО. Многие европейцы, по его словам, опасаются, что подобный ход похоронит весь евроатлантический блок.