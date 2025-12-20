Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид получила российский паспорт. Торжественное вручение состоялось на международном Екатерининском форуме в Национальном центре «Россия», сообщил RT, сотрудницей которого является Рид.

«Я, как американка, могу сказать, что в истории моей жизни Россия — герой», — сказала она.

Журналистка выразила слова благодарности главреду RT Маргарите Симоньян и депутату ГД РФ Марии Бутиной за помощь в получении политического убежища в России, назвав их сильными и невероятными женщинами.

В 1990-е годы Тара Рид была помощницей экс-президента США Джо Байдена, когда он занимал пост сенатора.

Позже американка обвинила политика в сексуальных домогательствах. После этого в ее адрес начали поступать угрозы, и в 2023 году женщина приняла решение переехать в Россию.

В сентябре президент Владимир Путин предоставил Рид российское гражданство. Женщина призналась, что изначально переезд в Россию был вынужденным решением, но со временем она полюбила страну и решила здесь остаться.