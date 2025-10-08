Бывшая помощница Байдена раскрыла правду о его реальном отношении к Харрис

Бывшая помощница Байдена заявила, что он тайно конфликтовал с Камалой Харрис

Отношения президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис всегда были далеки от идеальных. Об этом заявила в интервью aif.ru бывшая помощница главы государства Тара Рид, ныне живущая в России.

По ее словам, Харрис нужна была Байдену для политического образа чернокожей женщины.

Сама вице-президент считает, что ей не дали шанса на выборах, но Рид с этим не согласна.

«Она полностью оторвана от реальности, а Демократическая партия в целом потеряла связь с людьми», — заявила экс-чиновница.

В сентябре президент Владимир Путин предоставил Рид российское гражданство. Сама она назвала это честью и пообещала выучить русский язык.

Бывшая помощница Байдена переехала в Россию в 2023 году, рассказав, что ей угрожают из-за обвинений экс-начальника в сексуальных домогательствах.