Более 10 лет Буллен служил в полиции и в этот период контактировал с российскими правоохранительными органами. Он также ездил в командировку в Санкт-Петербург.

В 2014 году бывший полицейский переехал в Россию, а в 2022 году получил российское гражданство. Сейчас он работает в петербургском «Зените».

Решение о лишении мужчины гражданства Великобритании принял глава МВД страны Шабан Махмуд. Власти объяснили этот шаг интересами национальной безопасности.

Буллена заподозрили в деятельности в интересах иностранного государства, однако сам он отрицал любые нарушения.

Газета также сообщила, что в ноябре 2024 года экс-полицейского остановили в аэропорту Лутон и четыре часа допрашивали сотрудники контртеррористических спецслужб. Журналисты предположили, что в его соцсетях были публикации с критикой Украины.

В конце прошлого года доброволец Эйден Миннис из Великобритании, участвующий в спецоперации в рядах ВС России, сжег свой паспорт. Причиной он назвал возможное преследование за поддержку РФ.