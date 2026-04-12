The Sunday Times: британца впервые лишили гражданства из-за связи с Россией
Британские власти впервые лишили гражданства подданного страны из-за связей с Россией. Бывший сотрудник полиции графства Хартфордшир Марк Буллен вернул британский паспорт по решению МВД страны, рассказала газета The Sunday Times.
Более 10 лет Буллен служил в полиции и в этот период контактировал с российскими правоохранительными органами. Он также ездил в командировку в Санкт-Петербург.
В 2014 году бывший полицейский переехал в Россию, а в 2022 году получил российское гражданство. Сейчас он работает в петербургском «Зените».
Решение о лишении мужчины гражданства Великобритании принял глава МВД страны Шабан Махмуд. Власти объяснили этот шаг интересами национальной безопасности.
Буллена заподозрили в деятельности в интересах иностранного государства, однако сам он отрицал любые нарушения.
Газета также сообщила, что в ноябре 2024 года экс-полицейского остановили в аэропорту Лутон и четыре часа допрашивали сотрудники контртеррористических спецслужб. Журналисты предположили, что в его соцсетях были публикации с критикой Украины.
В конце прошлого года доброволец Эйден Миннис из Великобритании, участвующий в спецоперации в рядах ВС России, сжег свой паспорт. Причиной он назвал возможное преследование за поддержку РФ.