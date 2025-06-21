В Белоруссии объяснили освобождение Тихановского
Лукашенко помиловал оппозиционера Тихановского по просьбе Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимал решение об освобождении оппозиционного политика Сергея Тихановского исключительно из гуманных соображений. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.
«Да, президентом принято решение о помиловании 14 осужденных. И это была просьба президента Соединенных Штатов Америки [Дональда Трампа]», — заявила она.
Власти Белоруссии освободили еще двух граждан Японии, трех жителей Польши и двух латвийцев. В список попали граждане Эстонии, Швеции, США и несколько белорусов, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Тихановский оказался в их числе.
«Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи», — заключила Эйсмонт.
Тихановский вышел из колонии после переговоров Лукашенко и спецпосланника Кита Келлога в Минске. Стороны обсудили белорусско-американские отношения и мировую повестку.