В Белоруссии объяснили освобождение Тихановского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимал решение об освобождении оппозиционного политика Сергея Тихановского исключительно из гуманных соображений. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.

«Да, президентом принято решение о помиловании 14 осужденных. И это была просьба президента Соединенных Штатов Америки [Дональда Трампа]», — заявила она.

Власти Белоруссии освободили еще двух граждан Японии, трех жителей Польши и двух латвийцев. В список попали граждане Эстонии, Швеции, США и несколько белорусов, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Тихановский оказался в их числе.

«Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи», — заключила Эйсмонт.

Тихановский вышел из колонии после переговоров Лукашенко и спецпосланника Кита Келлога в Минске. Стороны обсудили белорусско-американские отношения и мировую повестку.