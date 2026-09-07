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    Экс-главу «Формулы-1» Экклстоуна задержали с дробовиком в аэропорту Португалии

    Daily Mail: в Португалии у бывшего главы «Формулы-1» нашли дробовик

    Beate Schleep/dpa/Global Look Press
    Фото: Beate Schleep/dpa/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Бывшего руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна задержали в Португалии за незаконное ношение оружия. Об этом сообщила Daily Mail.

    Операция прошла на аэродроме Тирес сразу после посадки частного самолета предпринимателя. По данным издания, при 95-летнем Экклстоуне находился дробовик. В полиции отметили, что задержание было плановым.

    В 2022 году похожая ситуация произошла с бизнесменом в Бразилии. Во время досмотра в аэропорту у него обнаружили незарегистрированный пистолет.

    На допросе Экклстоун признал, что оружие принадлежит ему, но заявил, что не знал о его нахождении в багаже. После этого его отпустили под залог.

    Экклстоун руководил «Формулой-1» с 1978 по 2017 год. Затем его должность занял американец Чейз Кэри.

    Ранее в одном из хостелов Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали 21-летнего уроженца Башкирии. При обыске в помещении на улице Блохина у мужчины обнаружили оружие и боеприпасы.