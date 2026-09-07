Экс-главу «Формулы-1» Экклстоуна задержали с дробовиком в аэропорту Португалии

Бывшего руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна задержали в Португалии за незаконное ношение оружия. Об этом сообщила Daily Mail .

Операция прошла на аэродроме Тирес сразу после посадки частного самолета предпринимателя. По данным издания, при 95-летнем Экклстоуне находился дробовик. В полиции отметили, что задержание было плановым.

В 2022 году похожая ситуация произошла с бизнесменом в Бразилии. Во время досмотра в аэропорту у него обнаружили незарегистрированный пистолет.

На допросе Экклстоун признал, что оружие принадлежит ему, но заявил, что не знал о его нахождении в багаже. После этого его отпустили под залог.

Экклстоун руководил «Формулой-1» с 1978 по 2017 год. Затем его должность занял американец Чейз Кэри.

Ранее в одном из хостелов Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали 21-летнего уроженца Башкирии. При обыске в помещении на улице Блохина у мужчины обнаружили оружие и боеприпасы.