Мужчину с оружием задержали в хостеле на улице Блохина в Петербурге

Сотрудники полиции задержали 21-летнего уроженца Башкортостана в хостеле на улице Блохина. У него обнаружили оружие и боеприпасы, сообщил сайт gazeta.spb.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В конце июля в полицию обратился 71-летний петербуржец. Он рассказал о попытке мошенничества: неизвестные убедили его внучку задекларировать сбережения, хранившиеся в квартире. Злоумышленник осмотрел сейф с десятью тысячами евро, но ушел без денег.

Против фигуранта возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Позже подозреваемого задержали на улице Блохина. При обыске в комнате хостела полицейские нашли два травматических пистолета, охотничий карабин «Вепрь-12», магазины и более 90 патронов.

Баллистическая экспертиза подтвердила, что оружие и патроны пригодны для стрельбы. Один из пистолетов числится похищенным. Возбуждено дело о незаконном ношении огнестрельного оружия. Задержанному избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.