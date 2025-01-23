Экс-глава сети фастфуда может стать послом США в Евросоюзе

Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего главу американской сети фастфуда Carl’s Jr Эндрю Пуцдера на пост посла в Евросоюзе. Об этом политик заявил в Truth Social .

«Я рад сообщить, что Эндрю Пуцдер станет следующим послом США в Европейском Союзе. Энди — успешный адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель», — написал он.

Помимо этого, Трамп определился с выбором кандидата на пост главы Секретной службы. Эту должность занял телохранитель республиканца Шон Карран, который защищал политика во время покушения на митинге в Батлере. Президент назвал его настоящим патриотом и отметил большой опыт — Карран проработал 23 года в правоохранительных органах.

А вот нового директора ФБР Трамп выбрал еще в начале декабря. Политик решил назначить на эту должность Кэша Пателя. По словам президента, Патель — отличный юрист и следователь.