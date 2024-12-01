Трамп объявил, кто станет следующим директором ФБР

Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить Кэша Пателя на пост следующего директора ФБР. Политик сообщил об этом в своей социальной сети Truth Social .

«Я с гордостью объявляю, что Кашьяп „Кэш“ Патель станет следующим директором Федерального бюро расследований. Кэш — блестящий юрист, следователь и борец за „Америку прежде всего“, который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и американского народа», — написал Трамп.

Он добавил, что Патель будет работать под руководством американского прокурора Пэма Бонди. Трамп считает, что на посту директора Патель вернет ФБР «верность, храбрость и честность».

Действующему директору ФБР Кристоферу Рэю придется уйти в отставку, чтобы освободить место. Рэй был назначен Трампом в 2017 году, формально у него осталось еще три года из его 10-летнего срока.

Кандидатуру Рэя Трамп выдвигал после увольнения с поста директора ФБР Джеймса Коми. Политик начал критиковать Рэя еще до того, как покинул свой пост в 2021 году. Мнение Трампа о ФБР только ухудшилось после того, как в августе 2022 года на его курорте Мар-а-Лаго провели обыск, а позже политику предъявили обвинения в хранении секретных документов.