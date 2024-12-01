Трамп объявил, кто станет следующим директором ФБР
Новым директором ФБР может стать советник Трампа Патель
Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить Кэша Пателя на пост следующего директора ФБР. Политик сообщил об этом в своей социальной сети Truth Social.
«Я с гордостью объявляю, что Кашьяп „Кэш“ Патель станет следующим директором Федерального бюро расследований. Кэш — блестящий юрист, следователь и борец за „Америку прежде всего“, который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и американского народа», — написал Трамп.
Он добавил, что Патель будет работать под руководством американского прокурора Пэма Бонди. Трамп считает, что на посту директора Патель вернет ФБР «верность, храбрость и честность».
Действующему директору ФБР Кристоферу Рэю придется уйти в отставку, чтобы освободить место. Рэй был назначен Трампом в 2017 году, формально у него осталось еще три года из его 10-летнего срока.
Кандидатуру Рэя Трамп выдвигал после увольнения с поста директора ФБР Джеймса Коми. Политик начал критиковать Рэя еще до того, как покинул свой пост в 2021 году. Мнение Трампа о ФБР только ухудшилось после того, как в августе 2022 года на его курорте Мар-а-Лаго провели обыск, а позже политику предъявили обвинения в хранении секретных документов.