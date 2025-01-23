Трамп назначил главой Секретной службы США своего телохранителя
Главой Секретной службы США стал защитивший Трампа телохранитель Карран
Президент США Дональд Трамп назначил на пост главы Секретной службы своего телохранителя Шона Каррана, который защитил его во время покушения на митинге в Батлере. Об этом политик заявил в соцсети Truth Social.
Трамп назвал Каррана настоящим патриотом, а также отметил его большой стаж. У телохранителя есть 23 года опыта работы в правоохранительных органах.
Ранее Карран занимал должность помощника специального агента, отвечающего за охрану президента и «проявил себя как лидер», способный руководить сложными мероприятиями по обеспечению безопасности.
«Он доказал свою отвагу, когда, рискуя собственной жизнью, помог спасти меня от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью верю в то, что Шон сделает Секретную службу США сильнее, чем когда-либо прежде», — написал Трамп.
После своей инаугурации новый американский лидер отменил 78 решений, принятых его предшественником Джо Байденом.