Украина должна начать бомбить нефтяные объекты России, как «законную цель». Об этом экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в соцсети Х.

Политик прокомментировал карту с отмеченными иранскими объектами.

«Я уверен, что Украина поймет намек», — написал Ландсбергис.

В 2024 году экс-глава МИД Литвы допустил нанесение ударов по Белоруссии Вооруженными силами Украины. Как заявлял тогда Ландсбергис, Украина должна иметь возможность «защитить себя». Кроме того, по его мнению, НАТО должен на деле доказать свое серьезное отношение к поддержке Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала экс-президенту Литвы Дале Грибаускайте, после заявлений об «устаревшем ядерном оружии» России, поговорить на тему «ядерных зонтиков» с властями Франции.