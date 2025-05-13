Захарова ответила экс-главе Литвы, назвавшей ядерное оружие России «устаревшим»

Экс-президенту Литвы Дале Грибаускайте, заявившей об «устаревшем ядерном оружии» России, следует поговорить на тему «ядерных зонтиков» с властями Франции. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Пусть звонит в Елисейский дворец — там могут составить ей достойную компанию на тему ядерных зонтиков», — прокомментировала дипломат высказывания Грибаускайте.

Ранее издание Delfi публиковало заявления экс-президента Литвы о том, что российское ядерное оружие уже никого не пугает. Она назвала его «устаревшим инструментом» и призвала не обращать на него внимания.

На прошлой неделе Китай и Россия выпустили совместное заявление, в котором обратились к странам, обладающим ядерным оружием. Стороны отметили, что некоторые ядерные государства демонстрируют негативные шаги, что подрывает глобальную стратегическую стабильность и подстегивает гонку вооружений.