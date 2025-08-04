Экс-глава МИД Австрии восхитилась героизмом врачей на Камчатке

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль выразила восхищение героизмом врачей во время землетрясения на Камчатке. Она опубликовала обращение в Telegram-канале.

«Мое почтение известным и неизвестным героям», — написала политик.

Кнайсль подчеркнула, что в России живут люди, которые поддерживают свою страну при любых обстоятельствах, будь то землетрясение магнитудой или тысячи санкций.

Мощное землетрясение произошло на Камчатке 30 июля. Врачи Камчатского онкодиспансера продолжили оперировать пациента во время сильных толчков. Сами медики заявили, что не считают себя героями.

Губернатор Владимир Солодов пообещал представить к федеральным наградам 15 врачей и девять медсестер за исполнение профессионального долга во время землетрясения.