«Не считаем себя героями»: врачи рассказали об операции во время землетрясения на Камчатке

Врачи Камчатского онкодиспансера рассказали об операции во время землетрясения

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил представить к государственным наградам врачей онкодиспансера, которые во время землетрясения не прервали работу и продолжили оперировать. Однако сами медики рассказали, что не считают себя героями и просто делали свою работу; их слова привело Управление информационной политики администрации главы региона.

«Мы же понимаем, что землетрясение закончится. Оно не будет трясти вечно. И мы все равно закончим эту работу. Просто прервать операцию нельзя — на то, чтобы вывести человека из наркоза нужно время. А за это время землетрясение уже закончится», — рассказала врач Любовь Цыплакова.

По словам медиков, если бы они остановили операцию, пациентка, у которой удаляли опухоль, попросту умерла бы. Поэтому они зафиксировали все оборудование и саму больную и успешно завершили процедуру.

Ранее Солодов сообщил, что на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение за 73 года. По некоторым оценкам, магнитуда в некоторых местах достигала 8,7, интенсивность в Петропавловске-Камчатском оценивают не ниже шести баллов. После этого началось цунами.

Губернатор также предупредил об опасности афтершоков, которые могут продлиться не меньше месяца.