Врачей и медсестер представят к федеральным наградам после землетрясения на Камчатке

Губернатор Солодов: на Камчатке 15 врачей и 9 медсестер представят к наградам

В Камчатском крае 15 врачей и девять медсестер представят к федеральным наградам за исполнение профессионального долга во время сильного землетрясения 30 июля. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Солодов.

«Как минимум 15 врачей и девять медсестер, находившихся в операционных в момент землетрясения, представим к федеральным наградам. Поощрим специалистов других экстренных служб, которые продолжали выполнять свой долг и проявили выдержку, спасая жизни и обеспечивая безопасность людей», — написал глава региона.

Солодов добавил, что поставил задачу на следующей неделе начать переезд специалистов Камчатской краевой больницы в новое сейсмостойкое здание.

Во время землетрясения врачи онкодиспансера на Камчатке не прервали работу и продолжили оперировать пациента. Сами медики признались, что не считают себя героями, так как просто исполняли свой долг.