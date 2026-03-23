Европе нужно нормализовать отношения с Россией. Такое заявление в интервью газете Handelsblatt сделал бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Я всегда полагал, что изменить географию Европы нам не под силу. Россия — наш сосед, как и Турция. <…> И в долгосрочной перспективе нужна снова нормализация отношений», — заявил Юнкер.

Ранее сербский президент Александр Вучич отметил, что Европа постепенно меняет отношение к переговорам с Россией. Он заявил, что решать проблемы нужно не «с помощью кулаков», а в диалоге.

Президент России Владимир Путин остается открытым для конструктивного диалога и обсуждения самых сложных вопросов в переговорном формате, заявил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что пока сигналов от Европы по возобновлению энергетического сотрудничества не поступало.