Песков заявил об открытости Путина к диалогу с Европой

«Путин открыт к конструктивному диалогу и обсуждению самых острых вопросов за столом переговоров», — подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о возможных сигналах со стороны Европы по возобновлению энергетического сотрудничества, пресс-секретарь отметил, что таких предложений российская сторона не получала. При этом европейские страны выражали желание участвовать в урегулировании ситуации на Украине, однако Россия сочла это нецелесообразным.

Накануне Песков заявил, что власти в Киеве должны принять ответственное решение и перейти к мирному урегулированию. Попытки сопротивления, которые продолжаются сейчас, не приведут к результату, и необходимо открыть путь к переговорному процессу.